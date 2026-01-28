Santano, sobre les afectacions al Port de Barcelona pel túnel de Rubí: "Ens preocupa"

David Zorrakino - Europa Press
Diu que dilluns vinent hauria d'estar plenament operatiu "pràcticament" tot Rodalies
BARCELONA, 28 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'estat de Transports, José Antonio Santano, s'ha mostrat amoïnat aquest dimecres pel tancament arran d'una esquerda al sostre del túnel de Rubí (Barcelona), per on passen trens de mercaderies i que afecta el Port de Barcelona, ja que "el Port és molt important per a Catalunya i per a Espanya".
"És un assumpte en el qual tinc un equip centrat només en això i buscant una actuació d'emergència, perquè ja estava planificada, hem d'adjudicar una obra important en aquest túnel, però és veritat que no podem esperar a tenir-la enllestida, farem una primera actuació segurament i la farem compatible amb el pas de les mercaderies", ha dit en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Preguntat per si sap la data en què es reobrirà, ho ha negat però ha precisat que hi ha d'haver una resposta d'aquí a uns dies "perquè no pot esperar gaire més".
RODALIES
Sobre les afectacions al servei de Rodalies, ha expressat que dilluns vinent haurien d'estar "plenament operatives pràcticament totes les línies, amb alguna excepció".
Ha explicat que el Ministeri ha proposat a la Generalitat la creació d'un grup de treball permanent amb l'Agència Espanyola de Seguretat Ferroviària i altres organismes que pengen del ministeri per abordar l'impacte a mitjà termini "que tindrà i que ja té" el canvi climàtic en la infraestructura ferroviària catalana.
Ha assegurat que la infraestructura ferroviària de Catalunya és molt antiga i ha tingut "molt poca inversió" i, preguntat per si la inversió en l'alta velocitat ha anat en detriment de les xarxes de rodalies de l'Estat, ha apuntat a una evolució de la inversió però ha incidit que "des de ja fa un temps és l'hora de Rodalies".
L'AP-7 A GELIDA (BARCELONA)
Sobre les obres al mur de contenció de l'AP-7 a Gelida (Barcelona) arran del despreniment a les vies de tren que va provocar la mort d'un maquinista en pràctiques, ha assenyalat que els treballs tenien una previsió de dues setmanes des de la retirada del comboi però que, a causa del temporal de pluja, hi pot haver alguna afectació en el calendari.
Pel que fa a la destitució del director d'Explotació i Manteniment d'Adif, Raúl Míguez Bailo, ha expressat que hi ha aspectes que "es podrien haver fet millor, sens dubte", com algunes tasques de manteniment preventiu de l'entorn ferroviari dels vessants, les bandes ferroviàries o els sistemes de drenatge.