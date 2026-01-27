Santano atribueix la incidència a l'estació de França a un error del programari

BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'estat de Transports, José Antonio Santano, ha explicat aquest dimarts que la incidència al centre de control d'Adif a l'estació de França (Barcelona) es va deure a un error del programari.
"El programari va fallar, aquesta és la realitat", ha dit en una entrevista a 'El matí' de Catalunya Ràdio, recollida per Europa Press, en la qual també ha descartat que la incidència es donés per un ciberatac o un error humà.
El programari, ha relatat Santano, fa tres mesos que està instal·lat i l'empresa proveïdora, Siemens, ha assegurat que "el repararan i han donat garanties que no es tornarà a produir la mateixa incidència".
Sobre la instal·lació del programari, Santano ha explicat que es tracta d'un 'software' "d'última generació", pensat per donar servei en el futur als diferents enclavaments electrònics que s'estan instal·lant i que incorporaran un sistema de senyalització més modern.
Preguntat per quan tornarà a funcionar la xarxa ferroviària, el secretari ha dit que s'està intervenint "de manera accelerada" a 29 punts per solucionar els aspectes de manteniment més urgents.