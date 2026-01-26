Santano assegura "al 99%" que la incidència a l'Estació de França (Barcelona) no és un ciberatac

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Es treballa perquè on no hi hagi servei ferroviari es tingui "una alternativa de transport"
BARCELONA, 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'Estat, José Antonio Santano, ha assegurat "al 99%" que la incidència en el centre de control d'Adif de l'Estació de França (Barcelona) d'aquest dilluns al matí no és un ciberatac.
"A hores d'ara de la tarda tenim ja al 99% la informació que no ha estat un ciberatac. I som a punt de tenir una informació completa que ens expliqui les causes", ha dit en una entrevista a 3CatInfo, recollida per Europa Press, en la que, preguntat per si podria haver estat un sabotatge, ha respost que no té informació sobre aquest tema.
Sobre les diferents incidències, Santano ha explicat que s'han detectat punts en els quals es vol treballar: espais de l'entorn ferroviari, de les bandes del ferrocarril, d'alguns punts de protecció en els túnels "en els quals el manteniment de vegades requereix d'iniciatives ràpides".
"Això és el que estem fent i no pararem" i reitera que es resoldran tots els punts que puguin suposar algun tipus de problema de manteniment o risc de cara a pluges com les que s'han produït.
Afirma que s'està treballant amb la Generalitat "perquè la mobilitat estigui garantida en la mesura del possible", especialment en les línies R1 i R2, que són les més importants, en les seves paraules, perquè mouen al 80% de la ciutadania, així com també la R4.
SERVEI PER A AQUEST DIMARTS
Preguntat per si aquest dimarts es garantirà el 100% del servei, ha respost que s'està treballant perquè hi hagi un servei millor que el d'aquest dilluns: "Això no serà difícil. I estem treballant també perquè on no pugui haver-hi servei ferroviari tinguem una alternativa de transport".
"L'important és que la informació sigui clara i que la gent sàpiga quins són els mitjans de transport que té per desplaçar-se. Aquest és el nostre objectiu ara mateix", afegeix.
A més, ha insistit en la importància de transmetre un missatge de confiança en el sistema: "El sistema ha funcionat en clau de bloqueig. És a dir, quan no estaven les coses clares, quan hi havia inestabilitat, el que s'ha fet és parar el sistema. El principal objectiu del sistema és la seguretat".
CESSAMENTS
Sobre els cessaments del director operatiu de Rodalies, Josep Enric García, i el director general d'explotació i manteniment d'Adif, Raúl Míguez, després de les interrupcions d'aquest servei a Catalunya, Santano, ha indicat: "És una manera també d'enviar un missatge, però sobretot a la societat catalana, del seriós que ens prenem el que està passant".
Quant a si se sabrà aquest dimarts qui és el nou director operatiu de Rodalies, ha dit que s'ha de parlar amb la Generalitat perquè "correspon a ambdues parts, però especialment a la Generalitat, determinar una mica la proposta" i que encara és una mica prematur, diu textualment.