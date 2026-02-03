Santano arriba a Barcelona i es reuneix amb Paneque per abordar la situació de Rodalies

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha tornat aquest dimarts a Barcelona, on s'ha reunit amb la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, per abordar la situació de Rodalies, informen a Europa Press fonts del departament.
Santano té intenció de romandre a la capital catalana fins que Rodalies recuperi la normalitat i ho fa hores després que Paneque li demanés establir-se a Barcelona fins a l'estabilització del sistema.
La presència del secretari d'Estat, que ja havia viatjat dies enrere a Catalunya, té lloc després de les noves incidències registrades aquest dimarts al matí, quan el servei ha quedat interromput en dues ocasions per problemes en el centre de control d'Adif.