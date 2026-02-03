Publicat 03/02/2026 20:17

Santano arriba a Barcelona i es reuneix amb Paneque per abordar la situació de Rodalies

El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant la reunió.
GOVERN

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha tornat aquest dimarts a Barcelona, on s'ha reunit amb la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, per abordar la situació de Rodalies, informen a Europa Press fonts del departament.

Santano té intenció de romandre a la capital catalana fins que Rodalies recuperi la normalitat i ho fa hores després que Paneque li demanés establir-se a Barcelona fins a l'estabilització del sistema.

La presència del secretari d'Estat, que ja havia viatjat dies enrere a Catalunya, té lloc després de les noves incidències registrades aquest dimarts al matí, quan el servei ha quedat interromput en dues ocasions per problemes en el centre de control d'Adif.

Contador

Contingut patrocinat