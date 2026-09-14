Santano afirma que el centre d'Enaire a Barcelona té "la tecnologia més capdavantera d'Europa"

BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'estat de Transports i Mobilitat Sostenible i president d'Enaire, José Antonio Santano, ha destacat la inversió de més de 12 milions d'euros feta al centre de control d'Enaire a Barcelona i que l'ha dotat de "la tecnologia de control aeri més capdavantera d'Europa".
Ho ha dit durant una jornada de treball al Centre de Control de Trànsit Aeri a Barcelona juntament amb el director general de la companyia, Enrique Maurer, i la directora de la Regió Est, Laura Garcés, on han visitat diferents instal·lacions, ha informat el gestor de la navegació aèria en un comunicat aquest dilluns.
Santano ha indicat que aquesta inversió contribueix a l'"important impuls a la innovació i la digitalització" de la navegació aèria a Espanya, previst en el Pla Estratègic d'Enaire.