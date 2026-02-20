Santano afirma que s'aixecaran 26 de les 210 limitacions de velocitat a Rodalies

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, ha afirmat aquest divendres que a finals d'aquesta setmana s'aixecaran 26 de les 210 limitacions temporals de velocitat a Rodalies dutes a terme arran de les millores a la xarxa.
"Cal tenir en compte que ara mateix un dels grans problemes que tenim a Rodalies és l'excés d'actuacions d'obra i les limitacions temporals de velocitat", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Preguntat per si el ministeri es planteja que l'R1 que voreja la costa catalana pel Maresme (Barcelona) es traslladi a l'interior, ha dit que tindria un cost "gegantí" i que suposaria allunyar el tren de les poblacions i eliminar un element de protecció contra les crescudes del mar.
TÚNELS DEL GARRAF (BARCELONA)
Sobre l'estat de la infraestructura que suporta els túnels del Garraf (Barcelona) per on passen els trens de l'R2 Sud, ha explicat que les actuacions de conservació estan adjudicades i previstes per començar aquest mes de març.
Ha assenyalat que, durant aquests treballs, només se circularà per un dels sentits de la via i que això provocarà la implementació d'un pla alternatiu de transport per carretera.