Santander ven el 49% de la seva filial polonesa a Erste per 6.800 milions d'euros

MADRID 5 maig (EUROPA PRESS) -

Banc Santander ha acordat vendre al grup austríac Erste Bank aproximadament el 49% del capital de Santander Polska, la seva filial polonesa, per 6.800 milions d'euros, així com el 50% del seu negoci de gestió d'actius a Polònia (TFI) que Santander Polska no controla per uns 200 milions d'euros, amb el que l'operació pactada amb Erste suma un import total de prop de 7.000 milions d'euros.

Segons ha informat l'entitat espanyola aquest dilluns, l'operació està subjecta a les condicions habituals en aquest tipus d'operacions, incloses les corresponents aprovacions regulatòries.

L'operació, íntegrament en efectiu, s'efectuarà a un preu de 584 zlotys per acció (136,5 euros), la qual cosa valora el banc en 2,2 vegades el seu valor comptable tangible per acció al tancament del primer trimestre del 2025, excloent el dividend anunciat de 46,37 zlotys (10,84 euros) per acció, i a 11 vegades el benefici de 2024.