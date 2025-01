El Santander va liderar amb un 40% la quota de préstecs ICO a Catalunya el 2024

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -

L'entitat financera Banc Santander va liderar amb un 40% la quota de préstecs ICO a Catalunya durant l'any passat, amb un finançament de 118 milions d'euros, informa en un comunicat aquest dijous.

La "gran majoria" del finançament es va destinar a les línies ICO per a empreses i emprenedors i, en menys mesura, a la línia internacional i a la de rehabilitació d'habitatges.

L'import màxim per client i any de les línies per a empreses i emprenedors és de 12,5 milions d'euros i es pot formalitzar en una o diverses operacions, una limitació eliminada per al 2025.

En el conjunt d'Espanya, el finançament amb aquests préstecs va pujar fins als 815 milions d'euros i es va executar mitjançant operacions amb 6.700 clients.

Per l'entitat, el finançament és "representatiu de la col·laboració públic-privada", en la qual l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) aporta la liquiditat i els bancs assumeixen el risc i la gestió de les operacions.