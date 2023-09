Santander acull una concentració en contra d'una possible amnistia als impulsors del 'procés'

SANTANDER, 10 set. (EUROPA PRESS) -

Diversos centenars de persones s'han concentrat aquest diumenge a Santander en contra de l'amnistia per als implicats en el 'procés' que reclamen els partits independentistes al president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, com una de les condicions per donar-li suport o negociar-ne la investidura.

La concentració ha estat convocada per la Plataforma de Cantàbria en defensa de la Constitució del 1978, que, segons ha informat el seu portaveu, Emilio de Cos, a Europa Press, està integrada per "unes 450 persones d'ideologies molt diverses".

S'ha celebrat al migdia a la Plaça de l'Ajuntament i s'hi han pogut sentir lemes com 'Puigdemont, a presó'; 'Espanya no es ven', 'Sánchez, a presó' o 'Espanya, unida, mai serà vençuda'.

També els assistents, molts dels quals duien banderes o elements amb els colors nacionals, han cridat diversos 'visca' a Espanya i al rei.

Amb aquesta iniciativa, es reclama a Sánchez que "no concedeixi l'amnistia als pròfugs de la Justícia del cop d'Estat" a Catalunya.

La plataforma promotora ha acusat el secretari general dels socialistes i president del Govern central en funcions de presentar-se a les eleccions generals del 23-J "sense saber ningú quin era el seu programa electoral: amnistia a Puigdemont".