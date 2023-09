Santacreu (Va d'Empresa) demana "passar pàgina ja i començar a preparar el relleu" a la Cambra

BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -

El líder de la candidatura Va d'Empresa i guanyador de les eleccions a la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, ha demanat "passar pàgina ja i començar a preparar el relleu" després que la candidata per Eines de País, Mònica Roca, assegurés aquest dimecres que negociarien per intentar mantenir la presidència.

En una entrevista d'aquest divendres a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press ha sostingut que està convençut que aconseguirà la majoria, "si no tots" els vots de les cinc cadires d'independents, que tenien el suport de Va d'Empresa, i de les sis de patronals.

La candidatura de Josep Santacreu va erigir-se aquest dimecres vencedora en les eleccions a la Cambra de Barcelona després de vèncer en 26 epígrafs, la qual cosa li garanteix com a mínim la meitat dels seients per empreses.

En una altra entrevista aquest divendres al diari 'Ara' recollida per Europa Press, ha defensat que no se'l pot "qualificar d''establishment' ni per família, ni per trajectòria professional ni per elecció personal" i ha assenyalat que alguns membres de Va d'Empresa és públic que són independentistes, textualment.

"De vegades ens deien que estàvem bojos, que lluitàvem per un impossible, però s'ha vist que es pot guanyar contra la mobilització de l'ANC", ha explicat Santacreu, que ha apuntat que, en les seves paraules, aquests últims quatre anys no han estat els anys més brillants de la Cambra de Barcelona.