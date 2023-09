Santacreu (Va d'Empresa): la Cambra de Barcelona "hauria de liderar el debat" sobre l'Aeroport

Proposa "tenir un paper preponderant" a la Cambra d'Espanya



El candidat de 'Va d'Empresa' per a les eleccions de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, ha defensat que l'entitat "hauria de liderar el debat" sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona.

"És qui representa totes les empreses, i ha de fer com en el seu moment va fer amb Fira o amb Turisme de Barcelona", ha dit en una entrevista a 'El Periódico' recollida per Europa Press aquest divendres.

Ha explicat que el debat de l'aeroport és un exemple i que la Cambra, com a "actor respectat i amb veu pròpia", hauria d'assumir aquest rol en més ocasions.

En el primer dia d'eleccions a la Cambra, que comencen aquest divendres i s'allargaran fins dimecres, Santacreu ha criticat que és "evident" que la institució ha perdut prestigi i ha promès que si guanya les eleccions treballarà per recuperar-lo.

Una de les seves propostes per assolir aquest objectiu és "tenir un paper preponderant" a la Cambra d'Espanya i a les cambres europees.

CADIRES DE PLATA

Segons l'empresari, la seva candidatura "és molt més representativa del conjunt del teixit empresarial" que la d''Eines de País. Un pas més', la guanyadora dels anteriors comicis, perquè inclou petites, mitjanes i grans empreses.

"L'altra proposta s'omple la boca de dir que són una candidatura transversal, però fa una mica de gràcia. Són una candidatura clarament política, polititzada, que representa una part de l'independentisme", ha afegit.

A més a més, ha culpat el govern actual del fet que les vocalies per a les empreses amb més aportació econòmica, també conegudes com cadires de plata, actualment estiguin buides: "Abans hi havia cua per ser-hi i ara no hi vol ser ningú".