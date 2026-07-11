Santacreu (Cambra de Barcelona) prioritza l'activitat internacional en la segona meitat de mandat

BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, ha afirmat que el seu principal objectiu en la segona part del mandat és l'activitat internacional de la corporació.
En una entrevista d'Europa Press, ha explicat que en la primera part hi ha hagut altres "temes prioritaris" encara que també han anat treballant en la internacionalització i amb bons resultats, però sense dedicar tota l'atenció.
"Ja comencem a veure els resultats de l'esforç preparatori que hem anat fent aquests últims anys", ha afirmat, i ara emmarca en aquest objectiu la presidència de l'Associació de Cambres de comerç i Indústria del Mediterrani (Ascame) i la del capítol espanyol de la Cambra de comerç Internacional (ICC).
Fins al moment la seva presidència ha celebrat 49 reunions diplomàtiques amb ambaixades, consolats i ministeris; 33 reunions o acords amb cambres de comerç; 7 missions internacionals amb 300 empreses; 19 jornades internacionals amb 1.585 companyies, i ha tingut activitat en 58 països.
Santacreu ha insistit que la Cámara "posarà més èmfasi en aquesta activitat internacional" i que ho farà en col·laboració amb altres actors, com el Govern i Acció (Generalitat), patronals i altres entitats dedicades a l'exportació.
IMPULS A ASCAME
Ha recordat que en 1982 la Cámara va formar part de la creació d'Ascame, amb la voluntat de "promoure el desenvolupament conjunt de la regió i afavorir l'intercanvi econòmic com a eina bàsica per promoure el benestar, però també la pau i les bones relacions".
Per això ha reiterat la necessitat de reforçar llaços: "Aquesta idea una mica romàntica, però crec que té sentit, que si hi ha bones relacions comercials entre les empreses de països, si hi ha vincles forts, és més probable que les relacions polítiques entre els països siguin positives".
Per a ell, si hi ha intercanvi comercial i una relació continuada "és més probable que la part política respecti els tractats i respecti la bona entesa".
Santacreu ha explicat que la Cámara de Barcelona ocupa per primera vegada tant la presidència (que exerceix ell) com la secretaria general (Xavier Corones) d'Ascame "perquè és un moment crític per al Mediterrani" i per fer una refundació d'Ascame.
Aquest doble paper té l'objectiu de revitalitzar i "aixecar el nivell" de l'organització transnacional, tant a nivell qualitatiu com a quantitatiu.
APROFITAR EL FACTOR MEDITERRANI
Entre les accions que tenen previstes està "aprofitar" que la Comissió Europea (CE) crea una comissaria específica del Mediterrani i la creació del Pacte pel Mediterrani, que permetran que la regió tingui més recursos.
El president considera que la millora de les relacions amb els països de la ribera sud del Mediterrani permet impulsar les relacions comercials amb aquests Estats, que també poden ser un pont cap a la resta d'Àfrica.
Així mateix, un dels grans reptes d'Europa és la seguretat "i aquesta seguretat europea pansa per tenir una frontera sud pacífica i amb bona relació amb els veïns", a més de tenir països estables, desenvolupats i amb bones relacions.
ICC
Quant a la ICC, ha explicat que va néixer després de la I Guerra Mundial amb la idea que les relacions empresarials afavorissin evitar un altre gran conflicte, i que la seva funció és la mediació i l'arbitratge de grans casos a nivell internacional perquè hi hagi més confiança entre països, la qual cosa afavoreix que es facin negocis, diu.
L'altra funció de l'ens és la de lobby "facilitador internacional en temes com pot ser la recuperació de Gaza" o, en el seu moment, l'acord perquè el blat de moro ucraïnès pogués sortir del país a l'inici de la invasió russa.
El capítol espanyol de la ICC compta amb 180 càmeres i empreses, i algunes d'aquestes càmeres presideixen comissions a la seu central de l'ens a París (França).