Santacreu (Cambra) i Valls (AMB) erigeixen Barcelona com un "referent global" del sector de la salut

La renda per càpita metropolitana se situa en 45.000 euros, un 35% més que el 2015
El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, i el vicepresident de Desenvolupament Social i Econòmic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Jordi Valls, han erigit la metròpolis de Barcelona com un "referent global" del sector de la salut.
Ho han dit aquest dimarts en una roda per presentar l'informe 'La metròpolis de Barcelona. Invertir, treballar i viure-hi 2025', juntament amb la directora d'Anàlisi Econòmica de la corporació, Carme Poveda.
Santacreu ha destacat que entre 2020 i 2024 s'han instal·lat més de 20 nous hubs digitals i de l'àmbit de la salut a l'àrea metropolitana, i ha destacat la creació d'empreses, la connectivitat internacional i el sector dels congressos com altres de les seves fortaleses.
També ha defensat que, per continuar-se posicionant a nivell global, Barcelona ha de potenciar la seva àrea metropolitana: "El nostre futur passa per presentar-nos al món com una metròpolis més gran que no només la ciutat de Barcelona".
PERSONES
Valls ha assenyalat que com a "capital científica i tecnològica d'Espanya", Barcelona ha aconseguit situar-se com un referent europeu i global en l'àmbit de la salut gràcies a la coexistència de capital públic i privat.
Així mateix, ha reivindicat que el sector de la salut suposa uns beneficis directes per als ciutadans: d'una banda, potenciant el propi sistema de salut pública, i de l'altra banda, millorant l'estructura salarial.
45.000 EUROS PER CÀPITA
Poveda, que ha presentat l'informe, ha indicat que el PIB per càpita de l'àrea metropolitana de Barcelona és de 45.000 euros, superior a la mitjana de Catalunya i d'Espanya, i que la xifra ha crescut un 35% des del 2015.
Ha subratllat que la regió metropolitana va registrar 77.037 milions d'euros en exportacions el 2024, un 1,5% menys que l'any passat, si bé van suposar el 20% de tot Espanya, i les empreses exportadores van assolir la "xifra rècord" de 15.728, el 28% del total estatal.
També ha destacat que la província de Barcelona se situa al lloc 14 del rànquing internacional d'activitat emprenedora amb un 9%, la xifra més elevada de la seva història i, novament, per sobre tant de la mitjana catalana com l'espanyola.
D'altra banda, Poveda ha assenyalat que Barcelona és l'"única ciutat espanyola" que se situa entre les que tenen més captació d'inversió global en salut, llista en la qual ocupa el lloc 12, i es troba en tercera posició en nombre de publicacions altament citades.