Santacreu (Cambra de Barcelona) veu més tranquil·litat política "a Catalunya que a Madrid"

Rebutja el dúmping fiscal i demana un finançament millor per a les comunitats

BARCELONA, 6 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, ha assegurat que les empreses valoren la seguretat jurídica per fer inversions i ha considerat que hi ha més tranquil·litat política "a Catalunya que a Madrid".

"A Madrid existeix més polarització, hi ha més debat, hi ha més enfrontament. Les baralles i la tensió que veus al món polític a Madrid no són a Catalunya", ha defensat en una entrevista d'Europa Press.

Així mateix, ha lamentat que no és just que alguns territoris puguin oferir grans avantatges tributaris aprofitant-se de situacions extraordinàries, "com és el cas de la capitalitat de Madrid".

Segons ell, ser la capital d'un estat dona avantatges: "I això fa que, no només catalans, sinó gent d'altres comunitats, decideixin traslladar el domicili a Madrid per estalviar-se pagar alguns impostos. I això, a la llarga, és dolent per a tots".

En aquest sentit, Santacreu ha analitzat que aquesta qüestió està estretament lligada a la "necessitat d'un finançament millor per a les comunitats, inclosa Catalunya, que reben per sota del que aporten".

"Si això fos així, probablement la Generalitat podria permetre tenir una situació fiscal similar a la de Madrid", ha defensat, al mateix temps que ha rebutjat el dúmping fiscal.

Santacreu també ha analitzat que Catalunya està en una situació similar a la resta de comunitats pel que fa al producte interior brut (PIB): "El que hem de fer és ser capaços de reforçar aquells sectors que van bé i, en els que tenen febleses, mirar de corregir-les".

MANCA D'INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES

Preguntat per l'impacte de les incidències a Rodalies, Santacreu ha assegurat que les empreses "ja ho estan notant", i ha considerat que el problema de l'habitatge també s'ha agreujat per la manca d'una bona mobilitat.

"El que estem vivint aquí és una vergonya històrica d'una manca d'inversió de l'Estat en la comunitat que més ha aportat històricament al PIB", ha lamentat.

Des del seu punt de vista, malgrat que existeix un consens per invertir en infraestructures, no hi ha hagut correlació entre aquests debats i la inversió, i ha lamentat que "els partits catalans no han tingut prou força per exigir puntualitat en aquestes inversions".

Així, Santacreu ha considerat que aquest escenari ha canviat: "Espero que ens posem tots les piles i entenguem que això és una qüestió cabdal (...). Si no tenim unes infraestructures bàsiques, és molt difícil convèncer ningú de res".

Quant als aranzels anunciats pel president dels Estats Units, Donald Trump, ha valorat que el canvi d'orientació en la política americana "és una mala notícia" per al conjunt del món.