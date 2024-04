Santacreu troba una "barbaritat" no connectar els creuers a la xarxa elèctrica

Janet Sanz (AMB) demana una reflexió sobre el model econòmic i viatjar "diferent"

BARCELONA, 5 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, ha apostat per l'electrificació de les infraestructures: "El que em sembla una barbaritat és que avui dia al Port de Barcelona els creuers no estiguin connectats amb un tub elèctric".

Ho ha dit aquest divendres al costat de la vicepresidenta de l'àrea d'Acció Climàtica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i portaveu de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, en un col·loqui sobre l'emergència climàtica organitzat pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB).

Segons Santacreu, el problema no és que els creuers siguin al Port de Barcelona, sinó que actualment no tinguin les infraestructures per consumir energia renovable.

El Port preveu que l'electricitat arribi al moll Adossat el 2026 mitjançant la construcció de set conductes subterranis que el connectaran amb el moll de l'Energia, la licitació dels quals es va aprovar al maig.

EL PRAT, "EL MÉS SOSTENIBLE"

"El que m'agradaria dir és que Barcelona té l'aeroport més sostenible del món", ha afegit Santacreu, i ha demanat que tots els agents facin costat als nous plantejaments d'aviació amb combustibles poc contaminants.

Janet Sanz ha dit que "no pot ser que aquests creuers i avions continuïn consumint combustibles fòssils com si res" i ha reclamat una reflexió sobre el model econòmic.

Ha demanat un equilibri entre el creixement i el decreixement i la prosperitat i el benestar social: "És clar que hem de poder continuar viatjant, però diferent".

En aquest sentit, Sanz ha defensat el model de superilla de Barcelona i la zona de baixes emissions (ZBE) que es va implementar durant el govern de l'exalcaldessa i líder de BComú, Ada Colau.

TEIXIT EMPRESARIAL

Per Santacreu, és imprescindible que empreses i administracions comencin a mesurar els nivells d'emissió de gasos contaminants per poder-los reduir: "Hi ha gent que es mor perquè no abordem el tema del canvi climàtic".

Sanz ha assegurat que les empreses no estan en contra de la reducció de les emissions, sinó que demanen seguretat jurídica i una planificació.