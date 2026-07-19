Santacreu (Cambra de Barcelona): Totes les tipologies d'empresa han de "sentir-se ben representades"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, ha assegurat que "totes les tipologies d'empresa han de sentir-se ben representades" en la institució i que per això defensa que el ple de la corporació compti amb 10 deu cadires de major aportació econòmica com a proporció al pes que tenen les grans companyies en l'economia catalana.
En una entrevista en 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, Santacreu ha assegurat que ha proposat aquest canvi per "ajustar la representativitat" que hi ha en el ple a la realitat econòmica de Catalunya, que no ho reflecteix proporcionalment, i ha dit que hagués fet el mateix si hi hagués sobrerepresentació de les grans empreses.
"Ara hi ha una situació de privilegi per a la pime, amb certs drets adquirits. La nostra obligació és pensar en l'interès general, equilibrar el ple i dir obertament que la Cambra no és la Cambra de la petita i mitja empresa", ha afirmat Santacreu.
Ha dit que el fet que existeixi discrepància en un tema concret "no és greu i crític" i que en el ple hi havia molts altres assumptes i es van aprovar per unanimitat, i ha subratllat que en la Cambra no hi ha una situació d'enfrontament ni de ruptura.
Ha assegurat que el tema de les cadires no és senzill i que "hi havia una discrepància evident per part d'Eines de País i també d'una part de les pimes que estan en l'òrbita de Pimec".
"Si en la Cambra hi ha 15 grans empreses, vol dir que va haver-hi 14 pimes i autònoms que ens van donar suport. I això explica una mica la dificultat de treure endavant la mesura, perquè la Cambra que tenim actualment està esbiaixada cap a la pime i els autònoms. Amb Pimec intentem arribar a un acord, plantejant una posició d'entesa que al final no es va arribar a concretar", ha dit.
Ha subratllat que és important que la Cambra sigui més forta i aquesta fortalesa ve de que hagin grans empreses, i ha assegurat que s'està definint el futur ple que anirà a les eleccions d'octubre de 2027: "Si ens hem equivocat en el plantejament, els electors tindran la paraula".
Santacreu ha dit que no descarta tornar a presentar-se "si la candidatura així ho convé", encara que ha dit que creu molt en la renovació de càrrecs i en no allargar-se en un lloc com la Cambra.
EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Sobre les dades d'execució pressupostària de l'Estat a Catalunya el 2025, amb un 8,6% de tota la inversió executada, Santacreu ha assegurat que és una "mala notícia", i ha dit que no hi ha excusa.
"Fa poc a la Cambra presentavem un informe en el qual xifràvem en 52.000 milions la inversió que hauria de realitzar l'Estat a Catalunya fins a 2040. Amb aquestes dades s'empitjorarà el càlcul. En comptes de reduir el dèficit ho estem augmentant", ha advertit.
Ha assegurat que la Generalitat hauria de dir alguna cosa sobre aquest tema, i ha dit que "és difícil explicar com amb un Govern espanyol molt proper a l'Executiu català s'ha repetit aquesta situació. No té explicació".