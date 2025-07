Santacreu (Cambra de Barcelona) participa en el viatge institucional a la Xina

BARCELONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, participa durant aquesta setmana en el viatge institucional que lidera el president de la Generalitat, Salvador Illa, a la Xina, informa la corporació en un comunicat aquest divendres.

El viatge té l'objectiu de reforçar les relacions econòmiques entre Catalunya i el país asiàtic, a més de promoure la internacionalització de les empreses catalanes i atreure noves inversions xineses.

Durant el viatge, Santacreu participarà en diferents trobades empresarials, com les que farà amb empreses catalanes instal·lades a la Xina com Damm, Roca i Ficosa.

També serà present en reunions amb entitats com l'All-China Federation of Industry and Commerce, empreses com China UniCom o el Port de Shanghai.

Santacreu mantindrà reunions amb l'Associació Xina-Europa per a la Cooperació Tècnica i Econòmica, l'International Import Expo Bureau i el Shanghai Technology Exchange-International Centre, a més de representants de la Cambra Shanghai.