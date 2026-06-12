Santacreu (Cambra de Barcelona) insta les empreses a apostar per la IA i demana reduir la burocràcia

FORUM EMPRESARIAL DEL LLOBREGAT - Arxiu
BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, ha afirmat que cal aplicar estabilitat jurídica i un marc legal positiu per donar suport a les empreses, reduir la burocràcia i, sobretot, apostar per la intel·ligència artificial (IA): "Les empreses que no ho facin probablement no sobreviuran en els pròxims 10 anys".
Santacreu ho ha dit aquest divendres en el Fòrum Empresarial del Llobregat, presidit per Santiago Ballesté, on ha mostrat la seva visió sobre els principals reptes de competitivitat de les empreses i el futur econòmic del territori, abordant aspectes com les infraestructures, el talent, la innovació i la transformació digital.
Per la seva banda, Ballesté ha destacat la necessitat de reforçar la connexió entre empresa, formació professional, universitat i administració, a més de "prestigiar els oficis, impulsar la formació dual i adaptar millor la formació a les necessitats reals del teixit productiu".