Santacreu (Cambra de Barcelona) estima que el PIB mediterrani creixi un 6% si hi ha "integració"

El Wakil (Ascame) assenyala Barcelona com el centre per traçar ponts entre les dues costes

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, ha estimat que el PIB de la regió del Mediterrani creixerà un 6% si es dona una "integració econòmica i regional" entre les dues ribes del mar.

Ho ha dit aquest dimarts en l'obertura de la 18a MedaWeek, que se celebra a la Llotja de Mar i en la qual han participat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president de l'Associació de Cambres de Comerç del Mediterrani (Ascame), Ahmed El Wakil, i hi han estat presents els consellers Alícia Romero i Jaume Duch.

També hi han participat el tinent d'alcalde Jordi Valls; la presidenta de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme de la Diputació de Barcelona, Ana María Martínez, i el coordinador general d'Ascame, Anwar Zibaoui.

A més a més, han parlat el delegat especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro; el president executiu de l'Iemed, Senén Florensa, i el secretari general de la Unió per la Mediterrània, Nasser Kamel.

Santacreu ha assenyalat que la intenció de la trobada és promoure l'economia de la regió i impulsar la cooperació entre els diferents actors.

El Wakil, per la seva banda, ha assenyalat que Barcelona és "un centre regional en creixement" que traça ponts entre les dues costes del Mediterrani.

Ha explicat que la zona està vivint un "canvi radical" que requereix respostes, textualment, imminents i urgents.

AUTORITATS

Zibaoui ha subratllat la necessitat de crear sinergies i treballar en equip entre organitzacions i països per fer front als reptes actuals.

Martínez ha assenyalat la importància de crear "un futur millor per a totes les persones i territoris", perquè sigui just i equitatiu.

Valls ha destacat l'impacte cultural del Mediterrani en la cultura de Barcelona i ha posat en valor que la interpretació del nom 'Mediterrani' en àrab és 'mar que és al mig'.

Navarro ha parlat de la importància d'impulsar "el progrés i la qualitat de vida de totes les persones" que viuen al voltant del mar Mediterrani.

Florensa, per la seva banda, ha alertat que Europa "no podrà mantenir l'estat del benestar" si no incorpora els països del nord d'Àfrica com a socis i ajuda a l'estabilitat el progrés de la resta del continent.

Finalment, Kamel ha destacat les oportunitats que ofereix la regió per prosperar i ha afegit que la integració econòmica és "essencial" per fer front als reptes comuns.