Santacreu (Cambra de Barcelona) diu que els propietaris de pisos són famílies i demana seguretat

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, ha assegurat que "la major part dels propietaris de pisos" en el mercat de lloguer de Barcelona i del conjunt d'Espanya són petits inversors i famílies que els tenen com un complement als seus ingressos, i ha demanat seguretat jurídica.

"El que no podem fer és entrar en una dinàmica on no hi ha seguretat jurídica de què passarà amb el lloguer, perquè es produeix una ocupació o una situació d'impagament", ha advertit en una roda de premsa aquest dimarts.

Preguntat pel cas de la Casa Orsola de Barcelona, ha sostingut que l'habitatge "ja comença a ser el problema més important en aquests moments", mentre que, segons ha dit, fa pocs anys estava en el cinquè o sisè lloc.

Ha rebutjat "criminalitzar els propietaris, siguin petits o grans, pel fet de ser propietaris" i ha reclamat protegir el lloguer per incentivar que hi hagi habitatges en el mercat.

Santacreu també ha apostat per protegir el "ciutadà vulnerable" --que ha dit textualment que és responsabilitat de tothom-- però ha advertit que això no es pot fer infringint altres drets.