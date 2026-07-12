Santacreu (Cambra de Barcelona) diu que 10 grans empreses en el Ple és "la proporció adequada"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, ha defensat que la seva proposta que el Ple de la corporació compti amb 10 cadires de major aportació econòmica és "la proporció adequada" al pes que tenen les grans companyies en l'economia catalana.
En una entrevista d'Europa Press, ha assegurat que actualment hi ha "una infrarrepresentación de l'empresa gran" en el Ple, tenint en compte la seva importància en termes d'ocupació, facturació, valor afegit i aportació tributària, i ha afegit que es deu al fet que el sistema electoral de la Cambra "afavoreix a les empreses petites".
El Comitè Executiu de la Càmera de Barcelona va aprovar el dimecres una nova classificació dels vocals del Ple per aconseguir una representació més equilibrada i proporcional entre autònoms, pimes i grans empreses, i el Ple del dijous ha de ratificar-ho.
S'estableix una classificació de vocals triats per sufragi en grups i categories que compondran el Ple, i una nova proposta de les vocalies de major aportació voluntària, que passen de 2 a 10.
Segons els càlculs que han fet, després de les eleccions del proper any la proporció en el Ple seria de 35% per a les grans empreses, i el 65% restant per a les pimes i els autònoms.
Considera que la proposta té "raonablement el suport" dels actuals membres del Ple, que ha dit que entenen la importància que el Ple sigui rellevant i representi la realitat econòmica.
ELECCIONS
Santacreu ha afirmat que la seva candidatura preveu presentar-se de nou a les eleccions a la Cambra que s'han de celebrar el 2027 i que mantindran la idea de ser "una candidatura independent, que no depenen de cap vinculació política, ni depengui de cap patronal ni de cap altra organització".
"És una candidatura que es relaciona amb tots, que compta amb tots, però que sap que la Cambra té una mirada independent i que, per tant, no depèn de tercers", ha dit.
Ha afegit que els membres de la candidatura es basaran en quatre punts: independència, transversalitat, qualificació dels representants i compromís de dedicació amb la Càmera.
LLEI DE CAMBRES
Preguntat per l'estat de la futura Llei catalana de Cambres, ha respost que la previsió dels partits és que el Parlament l'aprovi el dia 22: "No hem perdut l'esperança que s'aprovi el dia 22 de juliol; aquesta és la voluntat que hi ha. Anem una mica contra el rellotge, però encara és possible".
Sobre la relació amb les patronals, després de les crítiques d'aquestes organitzacions al text de la llei, ha recordat que es va aconseguir un punt d'entesa i que van intentar aprofitar el tràmit parlamentari per tornar a principis que ja estaven superats.