Santacreu (Cambra de Barcelona) demana una "reforma radical" de l'administració

Demana ser "radicalment moderns i àgils" a l'hora d'impulsar l'activitat econòmica

BARCELONA, 25 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, ha demanat una "reforma radical" de l'administració pública per reduir la burocràcia en els projectes econòmics.

Ho ha dit aquest dimecres en el II Fòrum BCN! Desperta de 'Crónica Global', 'Metrópoli' i 'El Español', que se celebra fins divendres al CaixaForum Macaya de Barcelona.

Santacreu ha explicat que no es pot tractar d'una reforma administrativa petita, sinó que s'han de "revisar" els processos administratius per guanyar en competitivitat.

Ha demanat ser "radicalment moderns i àgils a l'hora d'afavorir l'activitat econòmica", eliminar els processos administratius que no funcionen i optimitzar els que sí que ho fan.

Preguntat per una possible reforma del finançament autonòmic, Santacreu ha assenyalat que és clau perquè Catalunya pugui finançar els seus serveis bàsics, però que el més rellevant és què es fa amb aquests recursos i com es fa.

Ha lamentat que les empreses no tenen un entorn favorable per créixer i que la suma de molts frens administratius acaba provocant una "economia que està gripada perquè no pot executar".

TURISME

Santacreu ha subratllat que Barcelona i Catalunya tenen "la sort de tenir un sector turístic que és l'enveja del món. I això és una benedicció".

Ha assegurat que el que s'ha de fer és "transformar aquesta benedicció en allò que convé", és a dir, un increment dels visitants de nivell i que l'economia no depengui exclusivament del turisme i de determinades exportacions.

"Hem de ser capaços d'aprofitar l'oportunitat de ser selectius i quedar-nos amb la part del pastís que més ens convé. No es tracta de captar més volum, hem de ser molt selectius i triar quin tipus de turisme volem", ha insistit.