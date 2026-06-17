Santacreu (Cambra de Barcelona) demana que el pacte europeu pel Mediterrani inclogui les empreses

Ha participat en un debat amb presidents camerals de Croàcia i Jordània
BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Cambra de Barcelona i de l'Associació de Cambres de Comerç i Indústria del Mediterrani (Ascame), Josep Santacreu, ha defensat la necessitat que el futur pacte europeu per la Mediterrània també inclogui la "mirada" de les iniciatives privades.
Ho ha dit durant la primera jornada del III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani que se celebra fins dijous a Barcelona, en una sessió en la qual ha participat amb la presidenta de la Cambra de Croàcia, Sara Strljic, i el de la Cambra d'Indústria de Jordània, Fathi Al-Jaghber.
Ha explicat que el pacte s'aborda des de la mirada pública, dels governs i de les universitats, però que, si es vol desenvolupar la regió mediterrània, també s'hi ha d'incloure el sector empresarial, i ha detallat que preveu reunir-se d'aquí a dues setmanes amb la comissària europea per al Mediterrani, Dubravka Suica, per "posar a la seva disposició" la xarxa de cambres d'Ascame.
Sobre Barcelona, ha explicat que la capital catalana encara és la "capital política i econòmica" del Mediterrani, tot i que assenyalat futures opcions per desenvolupar aquest paper, com Istanbul, el Caire o Atenes.
"Sempre hem estat un territori obert al mar, obert al Mediterrani, més que a l'interior de l'altiplà", ha sostingut Santacreu en un repàs a la tradició comercial de Catalunya, i també ha afegit que s'ha de treballar perquè altres països de la regió també es puguin desenvolupar.
STRLJIC I Al-JAGHBER
Strljic ha destacat el creixent pes de Croàcia al Mediterrani, especialment després de la seva entrada a la Unió Europea i a l'espai Schengen, la qual cosa "ha fet el país més atractiu a les inversions, el comerç i altres oportunitats de negoci".
Per la seva banda, Al-Jaghber s'ha mostrat optimista amb la situació de Jordània i ha celebrat que dins els conflictes geopolítics no s'hagi tancat l'estret de Bab el-Màndeb: "Estem acostumats als problemes a l'Orient Mitjà, així que ens fem més forts cada vegada", ha ironitzat.