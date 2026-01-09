Santacreu (Cambra de Barcelona) defensa que el nou finançament "obre camins interessants"

Demanen tenir en compte algunes de les "demandes històriques del teixit econòmic i social"
BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, ha defensat que el nou model de finançament autonòmic acordat pel Govern central amb ERC "obre camins interessants", si bé ha apuntat que té marge de millora.
"A tots ens agradaria una proposta més ambiciosa que redueixis més el dèficit del país, però és una bona proposta", ha assenyalat en una atenció als mitjans després de la reunió que han mantingut patronals i sindicats amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i diversos membres del Govern.
Ha sostingut que en un "context polític i social molt complex a nivell internacional i espanyol" s'agraeix la garantia que hi ha una proposta sobre la taula respecte al finançament de les autonomies.
Ha indicat que el nou model, que haurà d'aprovar-se al Congrés dels Diputats, suposa una "millora significativa en alguns aspectes" tot i que deixa espai per al treball.
"Esperem que en el procés de treball parlamentari que s'obre en aquests moments hi hagi aspectes que es millorin", ha esperat Santacreu, que també ha assegurat que la Cambra presentarà propostes en aquest sentit.
PROPOSTES
En un comunicat, la Cambra ha celebrat que la proposta representa una millora quantitativa i qualitativa respecte al model actual, si bé ha demanat tenir en compte algunes de les "demandes històriques del teixit econòmic i social" durant el seu debat.
En concret, ha apuntat a l'aplicació de percentatges superiors de cessió de l'IRPF i l'IVA en les CC.AA. superiors, una major transparència en les balances fiscals i garantia en l'aplicació futura del principi d'ordinalidad, així com tenir en compte el diferencial del cost de vida entre territoris.