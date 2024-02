Santacreu (Cambra de Barcelona) culpa de l'emergència per sequera la manca d'"inversions a temps"

Demana "màxim compromís" de tots els agents per fer front a l'emergència



BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, ha assegurat que l'actual context català d'emergència per sequera és fruit d'un "dèficit claríssim de manca de decisions i inversions a temps".

Així ho ha explicat en una roda de premsa al costat del cap del Gabinet d'Estudis Econòmics i Infraestructures, Joan Ramon Rovira, aquest dijous, el mateix dia que la Generalitat ha declarat l'emergència per sequera a Barcelona i l'àrea metropolitana i a Girona i el seu entorn.

"Portem un retard d'una dècada en el desenvolupament d'una garantia de proveïment d'aigua", ha analitzat, i ha valorat la necessitat de trobar una solució integral i urgent que plantegi com actuar en els diferents àmbits de l'economia.

Santacreu ha demanat textualment el màxim compromís de tots els agents per fer front a la situació: "És obligat per part de tots que siguem valents, que tinguem la generositat de trobar espais de consens tan amplis com sigui possible i que entenguem que això és de màxima urgència".

Preguntat pel posicionament de la corporació sobre el transvasament de l'Ebre per atendre l'emergència de la sequera a Catalunya, ha dit que s'ha de fer un balanç dels costos i dels beneficis per poder valorar l'opció.

IMPACTE EN EL PIB

En quant al decret de la Generalitat, ha explicat que el grup de treball de la corporació coneix les mesures concretes que inclou i que alguns sectors empresarials, com el dels gimnasos, ja els han demanat ajuda.

Sobre l'impacte de la sequera en el creixement de l'economia catalana, Rovira ha detallat que l'emergència "tindrà un impacte segur" el 2024 i que alguns sectors concrets, com l'agricultura, notaran més aquesta afectació.