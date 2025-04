Santacreu (Cambra de Barcelona) crida a preparar una resposta europea adequada als aranzels

BARCELONA 3 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, ha cridat a preparar "una resposta adequada com a conjunt d'Europa" als aranzels anunciats pel president dels Estats Units, Donald Trump, aquest dimecres a la nit.

Ho ha dit aquest dijous en una roda de premsa amb la directora d'Anàlisi Econòmica, Carme Poveda, i la directora de Comerç, Laura López, per presentar l'informe 'Perfil sociodemogràfic i situació professional de les persones ocupades en el sector retail a Catalunya'.

"Cada país, cada comunitat, cada ciutat ha de preparar plans per fer front al repte que suposen, hem de fer bé les coses de cada dia", ha afegit.

Santacreu ha dit que tots els sectors s'han de preparar, ja que no només afectarà els sectors exportadors directes, tot i que ha assenyalat que els sectors més afectats a Catalunya seran el químic, el farmacèutic, els béns d'equip, la metal·lúrgia i l'agroalimentari.

Ha lamentat que "a la llarga serà dolent per a tothom i, segurament, per a qui pitjor serà, serà per als Estats Units".