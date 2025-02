Santacreu (Cambra de Barcelona) creu que pot ser "contraproduent" imposar preus al lloguer

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Càmera de Barcelona, Josep Santacreu, creu que imposar preus al lloguer pot ser "contraproduent" a mitjà i llarg termini, ja que, a judici seu, desincentiva els petits propietaris que poden acabar retirant una part de l'oferta.

"Al control de preus, se li suma la inseguretat jurídica dels propietaris davant d'impagaments, ocupacions il·legals i llargs processos de recuperació. És fonamental equilibrar el dret a l'habitatge amb el dret a la propietat privada, tots dos emparats per la Constitució", ha dit en un article d'aquest dijous a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, on ha afirmat que el percentatge de grans tenidors és, textualment, molt baix.

Ha assegurat que per donar resposta al problema de l'habitatge cal esperar que el mateix augment de preus estimuli l'oferta: "Per això caldria incentivar al sector de la construcció a produir habitatge i a l'immobiliari al fet que destini immobles per a usos residencials", ha dit.

Ha indicat que aquest ajust serà "lent" i que el problema es pot agreujar a curt i mig termini, fet pel qual considera que la intervenció pública és, en les seves paraules, fonamental per garantir el dret a un habitatge digne als més desfavorits, preferentment amb habitatge assequible.

"Protegir els ciutadans vulnerables és una responsabilitat dels poders públics, però no es pot fer vulnerant els drets legítims d'altres ciutadans", ha conclòs.