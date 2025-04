Santacreu (Cambra de Barcelona) celebra el "canvi de rumb" de Criteria després d'entrar a Europastry

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, ha celebrat aquest dimarts el "canvi de rumb" que ha pres CriteriaCaixa després d'entrar en el capital social de la companyia catalana Europastry amb el 20%.

"És una grandíssima notícia per a aquest país", ha dit Santacreu en la trobada Nueva Economía Fórum, en la qual ha celebrat que s'inverteixi en empreses del territori.

Preguntat per si el retorn de la seu social de Criteria provocarà el retorn d'altres empreses, ha dit que "segur" que n'hi ha més que s'ho estan plantejant, però que no ho faran públic fins que es decideixi en ferm.

OPA DEL BBVA A BANC SABADELL

Quant a l'OPA del BBVA a Banc Sabadell, ha reiterat que hi estan en contra perquè no és un moviment "favorable" per al conjunt del territori.

Així mateix, ha dit que estan "dolguts" per la decisió de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) de no considerar-los part interessada en l'operació.