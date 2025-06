Santacreu (Cambra de Barcelona) anima les empreses catalanes a "anar a nous mercats"

BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, ha animat les empreses catalanes a "anar a nous mercats", i ha posat com a exemple països com el Japó, que ha definit com un mercat enorme, o Corea del Sud, en una entrevista aquest dimecres a 'El cafè d'idees' recollida per Europa Press.

Santacreu ha assenyalat que durant dècades Catalunya ha estat receptora d'inversions japoneses, tot i que ha alertat que aquestes empreses apunten a la burocràcia excessiva com una de les seves preocupacions per créixer a Catalunya.

Preguntat pels aranzels anunciats pels Estats Units, ha dit que, a Catalunya, "l'impacte immediat és molt petit", ja que només el 3% de les exportacions catalanes són a aquest mercat, tot i que ha assenyalat que hi ha efectes indirectes per les exportacions a Alemanya o França.

D'altra banda, el president de la Cambra de Barcelona ha assegurat que "el sentiment general de l'empresa catalana és que no agrada" una possible fusió entre BBVA i Banc Sabadell si l'oferta pública d'adquisició (OPA) tira endavant.

"Es veu negativament perquè es percep la potencial pèrdua de flexibilitat en l'accés al crèdit", ha dit, i ha avisat de l'impacte que pot tenir en l'ocupació, tant directe com indirecte.