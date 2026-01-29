Santacreu (Cambra de Barcelona) analitza amb empresaris els reptes de l'Anoia com a "comarca industrial"

BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, i el president de l'ens a l'Anoia (Barcelona), Xavier Badia, han analitzat amb empresaris els reptes d'aquesta "comarca industrial", informa en un comunicat aquest dijous.
Durant la reunió s'ha tractat la necessitat de potenciar l'Anoia en l'àmbit industrial i s'ha lamentat que algunes obres no avancen al ritme desitjat.
A més a més, els empresaris han assenyalat la manca d'inversió i la poca resiliència de la infraestructura ferroviària catalana i l'impacte que això té en la competitivitat de les empreses.
Sobre la formació, s'ha reclamat l'ampliació i millora de les instal·lacions de l'Institut Milà i Fontanals d'Igualada per augmentar l'oferta de cicles de grau mitjà i superior.
Finalment, els empresaris han abordat un projecte que "podria millorar la gestió mitjançant la regeneració d'aigua de la depuradora" per destinar-la a processos industrials.