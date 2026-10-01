Santacreu (Cambra de Barcelona) aborda els reptes del Berguedà amb empresaris

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, s'ha reunit amb empresaris del Berguedà (Barcelona) amb els quals ha abordat els reptes de la comarca, informa la corporació en un comunicat aquest dijous.
La trobada ha servit per parlar sobre el desenvolupament d'infraestructures com la central hidroelèctrica reversible de la Baells, el polígon Rocarodona-Olván o la C-16.
Sobre la central hidroelèctrica reversible, la Cambra ha explicat que manté una posició de neutralitat institucional i que "treballarà per afavorir el diàleg entre totes les parts".
D'altra banda, la trobada ha servit per posar en valor algunes iniciatives impulsades per la Cambra en els últims anys "amb l'objectiu de reforçar el posicionament econòmic i empresarial" de la comarca.
Ha destacat la sèrie documental 'A tota maquina! Del Berguedà al món!', així com la fira d'ocupació GiraFeina +45 o la fira FP Pime Berguedà.