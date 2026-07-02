Santacreu (Ascame) demana a Brussel·les que el sector privat participi en el Pacte per la Mediterrània

BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Cambra de Barcelona i de l'Associació de Cambres del Mediterrani (Ascame), Josep Santacreu, ha defensat davant les institucions europees que el sector privat participi en el desplegament del Pacte per la Mediterrània, informen totes dues entitats aquest dijous en un comunicat.
Santacreu va participar dimecres a Brussel·les (Bèlgica) en una missió institucional que "suposa un avenç important en les relacions entre les cambres de comerç mediterrànies i les institucions" europees.
També hi van ser els representants de les cambres d'Istanbul (Turquia), Sekib Avdagiç; de Tunísia, Moncef Ben Jemaa, i de Càller-Oristany (Itàlia), Gaetano Attilio.
La delegació es va reunir amb la comissària europea pel Mediterrani, Dubravka Suica; amb membres del Parlament Europeu (PE), i el director general d'Eurochambers, Ben Butters, amb l'objectiu de consolidar Ascame com l'interlocutor de referència del sector privat en aquesta implementació.
La missió pretén reforçar el reconeixement d'Ascame com una veu representativa del sector privat al Mediterrani davant les institucions europees i consolidar una aliança de treball per contribuir a la implementació del Pacte.
Santacreu ha assegurat que les cambres són "el pont natural entre les institucions i les empreses" i que volen contribuir a que el Pacte per la Mediterrània generi resultats tangibles.
ASCAME, INTERLOCUTOR "DE CONFIANÇA"
Durant la reunió amb Suica, Santacreu va presentar Ascame com el principal interlocutor "de confiança del sector privat de la Unió Europea a la regió".
"Si Europa vol construir una prosperitat compartida real amb els seus veïns mediterranis, ha de comptar amb els seus veïns mediterranis", va dir, i va afegir que són les empreses les que generen ocupació, inversió i oportunitats a les dues ribes del Mediterrani.
COMISSÀRIA EUROPEA PEL MEDITERRANI
La comissària Suica va destacar el paper estratègic de les empreses en l'èxit del Pacte per la Mediterrània i va posar en valor la col·laboració amb organitzacions com Ascame per "garantir una implementació eficaç d'aquesta nova iniciativa europea".
Quant a la reunió amb Butters, va servir per explorar noves vies de col·laboració entre les dues institucions.