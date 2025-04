Sant Just Desvern (Barcelona) va ser el municipi amb més renda per càpita el 2022, amb 30.352 euros

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -

Sant Just Desvern (Barcelona) va ser el municipi català amb més renda per càpita el 2022, amb 30.352 euros per habitant, una xifra molt per sobre de la mitjana de Catalunya, que va ser de 19.140 euros, la qual cosa representa un 2,7% l'any anterior.

Segons ha informat aquest dimecres l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), a Sant Just el segueixen els municipis de Tiana (26.539 euros), Alella (26.404 euros) i Teià (26.046 euros), situats a la comarca del Maresme (Barcelona).

A l'altre extrem se situen un grup de set municipis amb una renda per habitant d'un 30% inferior a la mitjana catalana: Castelló d'Empúries, la Jonquera, Salt, Lloret de Mar (Girona), el Perelló, Riba-roja d'Ebre (Tarragona) i Montferrer i Castellbò (Lleida).

Així mateix, el Barcelonès va ser la comarca catalana amb la renda per habitant més elevada (21.297 euros), que supera la mitjana catalana en un 11,3%, i el 87% dels 468 municipis amb més de 1.000 habitants van mostrar un creixement positiu de la renda per habitant.

L'increment de la renda de les famílies s'explica pel creixement elevat de la remuneració dels assalariats (8,3%) i de l'excedent brut d'explotació (3,9%), mentre que les prestacions socials han disminuït un 2,8%.