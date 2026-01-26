Sant Cugat Empresarial demana mesures pel "col·lapse" Rodalies i gratuïtat als Túnels de Vallvidrera

BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
Sant Cugat Empresarial ha demanat mesures urgents davant el "col·lapse" de Rodalies i ha donat suport a la proposta de l'alcalde del municipi, Josep Maria Vallès, de la gratuïtat dels Túnels de Vallvidrera (Barcelona) mentre es mantingui l'actual situació.
En un comunicat aquest dilluns, l'associació ha expressat la seva "profunda preocupació per la greu deterioració del servei de Rodalies, una situació que està afectant de forma directa a la mobilitat diària de treballadors i professionals del Vallès, i que té un impacte negatiu en la competitivitat del teixit econòmic del territori".
Considera que la mesura de gratuïtat als Túnels de Vallvidrera "seria una resposta immediata, justa i necessària per alleujar les conseqüències del mal funcionament del servei ferroviari, facilitant l'accés a Barcelona i garantint una mobilitat mínima per a milers de persones que no disposen d'alternatives reals".