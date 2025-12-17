Sant Cugat és el municipi amb el sou mitjà més elevat de Catalunya, segons l'Idescat

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
Sant Cugat del Vallès (Barcelona) va ser el 2024 el municipi català de més de 50.000 habitants amb un sou mitjà més elevat, amb 54.549 euros brut anuals, gairebé 23.000 euros més que la mitjana catalana de 31.746 euros, informa l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) aquest dimecres.
Per darrere hi ha Castelldefels (Barcelona), amb 38.570 euros, i Barcelona, amb 36.466 euros, mentre que Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) és la localitat amb menys salari mitjà, amb 26.003 euros, seguit de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), amb 26.638 euros, i Reus (Tarragona), amb 26.922 euros.
L'informe destaca que el sou mitjà dels residents va augmentar a tots els municipis el 2024 respecte a l'any anterior, excepte Manresa (Barcelona), on va disminuir un 0,1%.
D'altra banda, assenyala que el sou mitjà dels homes es va situar en 34.473 euros bruts, mentre que el de les dones va ser de 28.765 euros.
Per branca d'activitat, els salaris més elevats van ser els dels sectors Comunicacions, activitats financeres i immobiliàries, amb 45.469 euros bruts anuals, i Administració pública, defensa i seguretat social, amb 38.544 euros.