Sant Celoni (Barcelona) inaugura la connexió del seu dipòsit municipal a la xarxa Aigües Ter-Llobregat

BARCELONA 16 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i l'alcalde de Sant Celoni (Barcelona), Eduard Vallhonesta, han inaugurat aquest dissabte la connexió del dipòsit municipal d'aigua del municipi a la xarxa d'abastiment Aigües Ter-Llobregat (ATL).
"És una construcció que Sant Celoni mereixia i necessitava per assegurar el proveïment", ha valorat la consellera, que ha desctacat les accions del Govern per combatre possibles sequeres en el futur, informa la Generalitat en un comunicat.
Amb una inversió d'1,27 milions d'euros, s'ha construït per la via d'emergència una canonada de 2 quilòmetres de longitud i 335 mil·límetres de diàmetre que connecta amb la canonada que transporta la dessalinitzadora de la Tordera, a Blanes (Girona) fins al dipòsit municipal, que té una capacitat de 4.500 m3.
Fins ara, el municipi es proveïa principalment de captacions subterrànies i superficials d'aigua de la Tordera, i amb la connexió "es reforça la garantia del servei, s'assegura la qualitat de l'aigua i s'augmenta la disponibilitat de reserves".
Paneque ha destacat l'agenda de la Generalitat davant de la sequera: "No podem actuar des de l'emergència", ha opinat, assenyalant que la projecció és que el 70% de la demanda d'aigua el 2030 a les conques internes de Catalunya vingui de la dessalinització, la regeneració, l'aprofitament o la millora d'eficiència de les xarxes de distribució.