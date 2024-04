Sans (ERC) no veu "cap sorpresa" en que Trias (Junts) no tanqui la porta al PSC

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

La cap de llista d'ERC per Tarragona a les eleccions catalanes, Raquel Sans, ha afirmat aquest dilluns que "no és cap sorpresa sentir parlar de la sociovergència", després que l'exalcalde de Barcelona i líder de Junts a l'Ajuntament, Xavier Trias, no ha tancat la porta a un possible pacte amb el PSC si no guanyen els comicis del pròxim 12 de maig.

"La sociovergència no és notícia, hem vist en aquests últims tres anys al Parlament de Catalunya que quan es tractava de defensar els interessos dels de sempre, s'han unit i ho han fet de manera descarada", ha criticat Sans en una roda de premsa.

Sans ha al·ludit així a les declaracions aquest mateix dilluns de Trias en una entrevista a Ser Catalunya, en la qual no ha tancat la porta al PSC després del 12M: "No governarem amb els socialistes si guanyem... i si no guanyem, veurem. A la vida tot pot canviar".

La dirigent republicana ha defensat que "una cosa és el que es diu en campanya i una altra el que es fa de manera efectiva" i, a parer seu, durant aquests últims tres anys al Parlament de Catalunya s'ha vist com "la sociovergència sempre té lloc".

"No ens sorprèn aquesta aliança per defensar els interessos dels de sempre", ha afegit.

Preguntada per una possible cursa entre Junts i ERC per pactar primer amb el PSC després del 12M, Sans ha reivindicat que l'objectiu dels republicans és guanyar "perquè la gent no hagi de triar entre avançar en l'horitzó nacional i el dia a dia de la ciutadania".