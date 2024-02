Sans (ERC) no tanca la porta a la taula de partits però prioritza la llei d'amnistia

Defensa la "feina prèvia del Govern" per fer front a l'episodi actual de sequera

BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha afirmat aquest dilluns que el partit no "tanca la porta" a la taula de partits però prioritza l'aprovació de la llei d'amnistia.

"No es tanca la porta a aquesta taula de partits, el que es fa és assenyalar-la com no prioritària", ha dit Sans en una roda de premsa, després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que no convocarà la taula de partits en detectar maniobres curtplacistes d'algun grup de l'oposició.

La portaveu ha argumentat que "ara mateix hi ha altres negociacions en marxa" que, a parer seu, tenen més prioritat com poder aprovar la llei d'amnistia i el projecte de pressupostos d'aquest any.

També, ha indicat que volen "posar el focus en els resultats i no en les dates" d'aquesta taula de partits i ha recordat que la proposta d'ERC per a la resolució del conflicte polític continua passant pel referèndum d'autodeterminació acordat amb l'Estat.

A més a més, Sans ha animat la resta de partits que vulguin participar en la taula a "que hi vinguin amb una proposta".

Respecte al fet que Junts ha qualificat aquest dilluns l'acord de claredat com a "mort i enterrat" en ser rebutjat pel Parlament, ha al·ludit que s'han convertit en el partit del "no a tot" i els ha reclamat que expliquin la seva proposta per solucionar el conflicte polític.

EMERGÈNCIA PER SEQUERA

Quant a l'episodi actual de sequera, també ha assegurat que "sense la feina prèvia del Govern" Catalunya hauria entrat abans en fase d'emergència.

Així mateix, ha recordat als comuns, que aquest cap de setmana van criticar la gestió de la sequera de la Generalitat, que "poden participar en el futur" de Catalunya a través de l'aprovació dels pressupostos per garantir solucions estructurals en matèria de l'aigua.

Sobre la proposta que Catalunya rebi aigua de la dessalinitzadora de Sagunt (València), Sans ha explicat que és una solució temporal per afrontar l'emergència i ha deixat clar novament que la solució no passa, "en cap cas, pel transvasament de l'Ebre".