Sans (ERC) diu que la negociació amb el PSC "avança a bon ritme" per a la investidura catalana

Apunta al finançament singular com el tema que més ràpid va en les reunions amb els socialistes



BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha afirmat aquest dilluns que les negociacions de cara a la investidura "avancen a bon ritme" amb el PSC, encara que ha remarcat que els republicans també mantenen en paral·lel les seves negociacions amb Junts.

En una roda de premsa des de la seu del partit, Sans ha detallat que, de tots els temes oberts a debat en les negociacions de la investidura amb els socialistes, el que més ràpid avança és "probablement" el d'un eventual finançament singular per a Catalunya.

Sans ha recordat que el "terreny de joc" d'ERC per a les presents negociacions passen per un referèndum acordat, el finançament singular, l'enfortiment de serveis públics i situar el català com a tema transversal, quatre carpetes que, segons apunta, s'estan tractant en les reunions amb el PSC.

ALLUNYATS DEL "FOCUS MEDIÀTIC"

La portaveu ha subratllat que en les negociacions amb el PSC s'estan presentant propostes i contrapropostes per part d'ambdues formacions, encara que ha preferit mantenir la discreció dels continguts: "Allunyem les converses del focus mediàtic", ha dit.

Així mateix, sobre les reunions entre ERC i Junts, ha valorat que, en cas que el candidat d'aquest partit, Carles Puigdemont, vulgui ser investit president de la Generalitat, la viabilitat de la seva elecció dependria d'una abstenció del PSC, la qual cosa empeny a Junts igualment a negociar amb els socialistes.

Preguntada sobre una possible llista única de partits independentistes en cas de repetició electoral, Sans ha reiterat que la seva formació "no és favorable" d'aquesta via per les diferències programàtiques amb Junts en temes com impostos o l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, i ha qualificat aquesta fórmula com a recepta del passat.

REUNIÓ A WATERLOO

Sobre la reunió que van tenir partits i entitats independentistes aquest diumenge a Waterloo (Bèlgica), Sans ha explicat que la trobada ha servit per analitzar escenaris després de la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar el delicte de malversació pel 'procés' i mantenir l'ordre de detenció sobre Puigdemont.

Per part dels republicans, ha dit la portaveu, van assistir la sotssecretària general de Drets, Llibertats i Lluita Antirrepresiva d'ERC, Marta Vilaret, i el secretari general adjunt d'Estratègia, Comunicació i Coordinació Institucional, Juli Fernàndez.