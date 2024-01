Sans (ERC) demana a Sánchez condemnar les "pràctiques il·legals" de l'operació Catalunya

ERC sol·licitarà "el màxim de compareixences" davant el Congrés



BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha demanat aquest dilluns que el president del Govern central, Pedro Sánchez, no resti impassible i condemni les "pràctiques il·legals" de l'operació Catalunya després que 'La Vanguardia', 'eldario.es' i 'Elnacional.cat' han revelat que l'expresident espanyol Mariano Rajoy estava informat de les pràctiques de la 'policia patriòtica' contra líders independentistes per frenar el procés.

En una roda de premsa, ha afirmat que la reacció tant de Sánchez com del PSOE i Sumar a aquesta informació "serà una nova prova del cotó per demostrar en què es diferencien realment d'aquesta operació a Catalunya i, per tant, tenen una oportunitat per arribar fins al final".

Ha assenyalat l'ús del programari Pegasus per a l'espionatge a independentistes com a part d'aquestes presumptes pràctiques: "Espionatges que hem patit els independentistes pel simple fet de ser independentistes".

Sans també ha dit que "és la punta de l'iceberg pel que fa a aquesta persecució que ha patit el moviment independentista".

COMPAREIXENCES AL MÉS ALT NIVELL

La portaveu ha avançat que ERC demanarà "el màxim de compareixences possibles perquè es donin totes les explicacions", i que compareguin davant el Congrés aquells que, a parer seu, han estat darrere d'escoltes il·legals i d'informes policials inventats.

Ha afegit que aquestes compareixences seran del més alt nivell: "Qui tingués la màxima responsabilitat és qui ha de donar la cara".