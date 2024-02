Sans (ERC) demana que el PSOE i Junts "no demorin més" la llei d'amnistia

Considera que els resultats dels socialistes a Galícia no condicionaran la seva posició respecte a la llei



La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha demanat aquest dilluns que el PSOE i Junts "no demorin més" la llei d'amnistia, i ha lamentat que no hi hagi hagut avenços en les últimes tres setmanes.

En una roda de premsa aquest dilluns a la seu republicana, la portaveu ha exigit celeritat en les negociacions entre els socialistes i els de Puigdemont, perquè siguin "responsables" en relació amb aquesta mesura.

Ha exposat que la llei tenia "un acord molt majoritari", i ha destacat la necessitat dels republicans de disposar de la norma i aplicar-la.

Sans ha assegurat que no aprovar l'amnistia fa que moltes persones tinguin la vida empantanegada, i ha defensat que el marc de les negociacions sobre la llei va quedar marcat després de la ponència a la cambra baixa.

"El que no pot passar és que les pors d'alguns acabin condicionant una llei i acabin fent que no sigui aplicable", ha retret.

RESULTATS DE LES GALLEGUES

Preguntada sobre els resultats del PSdeG en els comicis de diumenge, la portaveu republicana ha considerat que els resultats socialistes a Galícia no condicionaran la posició dels de Pedro Sánchez en relació amb la llei.

Ha ressaltat que el BNG va donar suport a l'amnistia i "no s'ha vist perjudicat per aquesta llei".

A més a més, ha insistit que "cada dia que passa és temps que guanya la repressió; és temps que guanya el PP, que guanya Vox, que guanyen els jutges".