Sans (ERC) demana al PSC concretar la seva "mà estesa" aprovant els pressupostos de la Generalitat

BARCELONA, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha instat aquest dilluns el PSC a concretar la seva voluntat d'acord per als pressupostos de la Generalitat del 2024, i ha dit que esperen que la "mà estesa" que ofereixen els socialistes es concreti amb l'aprovació dels comptes.

Sans ha demanat al PSC que facin "política de debò", en una roda de premsa a la seu del partit, en la qual ha assegurat que aquests pressupostos no milloren la vida del Govern, si no la vida dels ciutadans.

Ha apel·lat a la responsabilitat de les formacions presents al Parlament i ha assegurat que les necessitats actuals en educació, sanitat i sequera urgeixen a aprovar els comptes.

Aquests àmbits "necessiten recursos i no es tracta d'una resposta a les necessitats del govern d'Esquerra Republicana", ha argumentat.

"Com més amplis siguin aquests pressupostos, millor, perquè som molt conscients de l'aritmètica parlamentària que hi ha al Parlament de Catalunya i, per tant, també som molt conscients que no seran els pressupostos d'ERC", ha resolt.