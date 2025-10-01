Sans (ERC) deixarà la primera línia política en acabar la legislatura i tornarà al sector privat

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera del Parlament i diputada d'ERC, Raquel Sans, ha anunciat que deixarà la primera línia política quan s'acabi aquesta legislatura i tornarà a treballar en el sector privat.
En una entrevista a 'El diari de Tarragona' aquest dimecres recollida per Europa Press, Sans ha assenyalat que "de la política un n'ha de saber entrar i sortir", i ha apostat per donar pas a noves persones i noves idees.
"Mentre sigui vicepresidenta del Parlament m'hi deixaré la pell, però tornaré al que he fet tota la meva vida: treballar en el sector privat", i també ha descartat presentar-se algun dia com a alcaldable a Tarragona.