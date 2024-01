Sans (ERC) defensa el redactat de l'amnistia i afirma que continuen les converses

Afirma que parlaran de les esmenes "amb tothom fins demà, fins l'últim moment"



BARCELONA, 29 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha reivindicat aquest dilluns que l'actual redactat de la llei d'amnistia és "la millor llei possible, fruit de la necessitat d'arribar a aquest consens ampli", ha dit que continuen les converses sobre les esmenes vives, i ha celebrat que aquesta setmana es pugui aprovar la llei al Congrés.

En una roda de premsa a la seu del partit, ha assenyalat que "des del punt de vista legislatiu és el més robusta possible", però ha alertat de, segons ella, la repressió judicial que pot rebre la mesura.

"Ja ho veiem també amb aquestes invencions del jutge García-Castellón. A més a més, la llei el que fa és donar una eina més perquè aquesta repressió no es pugui aplicar", ha afegit.

Ha defensat que la llei ha de "donar cobertura" a les persones vinculades amb el 9-N, l'1-O i les protestes posteriors, incloent el Tsunami Democràtic i els Comitès de Defensa de la República (CDR).

Sans ha reiterat que pels republicans l'amnistia "no és el final de res, sinó que és l'inici per poder avançar en la resolució del conflicte polític".

ESMENES A LA LLEI

Sobre les esmenes a la llei d'amnistia que ha presentat la seva formació a la cambra baixa, Sans ha afirmat que els republicans mantenen les converses discretes fins la votació: "No tanquem la porta fins l'últim moment per poder millorar la llei".

"Mantenim vives les nostres esmenes i continuarem parlant amb tothom fins demà, fins l'últim moment", ha exposat.

"TOT S'HI VAL" PER A GARCÍA-CASTELLÓN

La portaveu ha destacat que la societat catalana, espanyola i europea és conscient que "es juga molt brut i es juga espiant" en casos com l'operació Catalunya o la trama russa del procés.

Ha criticat que "per als García-Castellón de torn tot s'hi val", al·legant que, a parer, on hi va haver urnes i manifestacions alguns veuen terrorisme.

A més, Sans ha recordat que l'objectiu d'ERC en les eleccions del 2019 era 'llibertat, amnistia i autodeterminació', ha ressaltat que el primer pas d'aquest lema va arribar amb els indults, i s'ha mostrat confiada que es materialitzarà aquesta segona fase: "Ens deien que l'amnistia era impossible i demà es demostrarà que aquesta amnistia és possible gràcies a la negociació".