Sans (ERC) critica que el tall ferroviari de Tarragona "no millorarà el dia a dia dels usuaris"

TARRAGONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Parlament i diputada d'ERC, Raquel Sans, ha criticat que el tall ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders (Tarragona), que ha començat aquest dimarts i durarà cinc mesos, "no servirà per millorar el dia a dia dels usuaris de Renfe, sinó per augmentar els trens de mercaderies que hi passen".

Ho ha dit en una atenció als mitjans de comunicació a l'estació de Sant Vicenç de Calders, en la qual ha afirmat que el pla alternatiu desplegat aquest dimarts "no permet valorar la realitat d'aquests mesos per als usuaris".

Ha apuntat que, segons han pogut parlar amb alguns viatgers, els trens presentaven retards malgrat presenciar-se molts menys usuaris a les vies i autobusos, fet que, a parer seu, demostra que "la confiança entre els usuaris i Renfe està trencada".

També ha retret al Govern la manca de planificació en les infraestructures ferroviàries que ha portat els catalans a "viure en el caos", i els ha instat a dirigir els combois de mercaderies per l'interior.

"Està molt bé poder arribar fins aquí amb autobús, però el que volem és arribar a l'hora a la feina, als estudis o allà on anem a Barcelona", ha finalitzat.