Sans (ERC) critica que Interior no tingui al capdavant algú "compromès amb els drets humans"

"Tot el que ha servit per millorar i defensar Catalunya" ha arribat dels acords ERC-PSOE

BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha criticat aquest dilluns que al capdavant del Ministeri d'Interior --que tornarà a encapçalar Fernando Grande-Marlaska-- no hi hagi algú "compromès amb els drets humans".

"Creiem que el nom que es proposa no té aquesta trajectòria de compromís amb la defensa dels drets humans i, per tant, és un nom que ens grinyola", ha afirmat en una roda de premsa sobre el ministre Marlaska, i també ha assenyalat la ministra de Defensa, Margarita Robles, pel mateix motiu.

Tot i així, Sans ha exposat que, per ERC, no importen els noms dels ministres, sinó que l'"important és el compliment dels acords".

A més, ha assegurat que és irrellevant la pèrdua de ministeris del PSC, que n'ha obtingut un --el d'Indústria amb l'exalcalde de Barcelona Jordi Hereu al capdavant-- perquè "tot el que ha servit per millorar i defensar Catalunya ha arribat de l'acord entre ERC i el PSOE".

LLEI D'AMNISTIA

Sans ha afirmat que ERC no descarta "fer servir totes les eines en la tramitació parlamentària per millorar aquesta llei" d'amnistia, i ha demanat discreció per poder blindar jurídicament la llei.

"No descartem poder-hi presentar esmenes", ha dit sobre la possible modificació de la llei d'amnistia, i ha assegurat que no entendrien --textualment-- que altres formacions no s'afegissin a qualsevol proposta que pugui millorar la llei en l'àmbit de la seguretat jurídica.

Ha reconegut que ERC i el PSOE es reuneixen setmanalment des de fa més de 3 anys, que aquestes trobades han facilitat mesures com els indults o la derogació del delicte de sedició i que "en el moment que hi hagi algun acord per anunciar" es farà una taula de negociació pública.