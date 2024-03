Sans (ERC) creu que el PSOE i Junts estan "apropant posicions" per a la llei d'amnistia

Els republicans són "optimistes" amb que la mesura rebi llum verda en la comissió del 7 de març

BARCELONA, 4 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha considerat aquest dilluns que el PSOE i Junts estan "apropant posicions" per aprovar la llei d'amnistia al Congrés.

En una roda de premsa aquest dilluns a la seu republicana, la portaveu ha expressat que des d'ERC es mostren "optimistes" perquè la mesura rebi llum verda a la comissió de justícia de la cambra el 7 de març.

Sans ha explicat que veu aquest acostament entre les dues formacions perquè els republicans mantenen converses per separat tant amb Junts com amb el PSOE, i ha incidit que les negociacions per a l'amnistia i els pressupostos de la Generalitat per al 2024 "són totalment independents".

"COM MÉS AVIAT, MILLOR"

"Hem insistit molt en que amb aquesta llei, com més aviat, millor", ha reclamat Sans, que espera que la mesura de gràcia passi els filtres de la justícia europea.

A més, ha recordat que l'únic "marge de maniobra" perquè el text canviï respecte al que no va aconseguir majoria al Congrés al gener són les esmenes que van quedar vives, que ha assegurat que impliquen un marge reduït.