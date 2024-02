Sans (ERC) considera una "necessitat" que aquesta setmana es pactin els pressupostos de la Generalitat

Insisteix que els pressupostos "no inclouen ni una sola línia" sobre el Hard Rock

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha destacat aquest dilluns la "necessitat" que aquesta setmana es pactin els pressupostos de la Generalitat per al 2024.

En una roda de premsa aquest dilluns a la seu republicana, Sans preveu que aquesta setmana "sigui ja definitivament, després de mesos de negociacions, la setmana dels pressupostos".

"Creiem que ha arribat el moment d'avançar i fer un pas més aquesta setmana", ha sostingut.

A més a més, ha assenyalat que els comptes per al 2024 s'incrementaran en un 6,3%, en què ha destacat els augments en les partides en matèria d'educació, sanitat o cultura.

Ha assegurat que aquests pressupostos serviran per millorar la vida de la gent, després d'assegurar que "no han de ser els pressupostos ni d'ERC ni del Govern, sinó els pressupostos de la ciutadania de Catalunya".

HARD ROCK

Sobre el complex turístic del Hard Rock, projecte que defensen els socialistes i al qual s'oposen els comuns, la portaveu republicana ha insistit que els comptes per al 2024 "no inclouen ni una sola línia, ni una sola partida a favor o en contra d'aquest projecte".

Així mateix, ha destacat que hi ha una majoria a la cambra catalana favorable a aquest complex recreatiu, i ha assegurat que no és una condició dels republicans per a l'aprovació pressupostària.

Sans ha rebutjat que qualsevol formació política "estigui disposada a desaprofitar aquests recursos", que ha alertat que poden ser els últims pressupostos expansius a causa de les regles fiscals suspeses per la pandèmia de covid-19.