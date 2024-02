Sans (ERC) celebra el resultat "històric" del BNG i lamenta que no s'hagi desbancat el PP

Assegura que estan en contacte amb el BNG i Bildu per a una llista europea



BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha celebrat aquest dilluns el resultat "històric i heroic" del BNG en les eleccions gallegues de diumenge, però ha lamentat que no s'hagi pogut desbancar la majoria absoluta dels populars.

En roda de premsa, Sans ha felicitat la candidata del BNG, Ana Pontón, per la "feina ben feta" amb un projecte de proximitat i amb una mirada d'esquerres, que ha sabut arribar a la ciutadania.

Així mateix, la dirigent republicana ha lamentat que el resultat "no hagi estat suficient per desbancar el PP" i que caldrà continuar treballant perquè el projecte sobiranista del BNG governi a Galícia.

Sans ha subratllat que allà "on governa el PP sempre se'n beneficien els mateixos" i els avenços són, a parer seu, impossibles.

NIVELL EUROPEU

Sobre una possible repetició de la llista conjunta d'ERC i el BNG al Parlament Europeu, com el 2019 amb una aliança d'ERC, EH Bildu i BNG, ha assegurat que estan en negociacions i en contacte amb aquests mateixos partits i que podran "informar de com avancen" en els pròxims dies.

També ha recordat que actualment treballen conjuntament al Parlament Europeu per poder disposar de "repúbliques justes" amb mirada social i ha remarcat que és una tasca que continuaran fent en un futur.