Sans (ERC) avala que TV3 i Catalunya Ràdio facin el debat electoral a Perpinyà (França)

BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha avalat aquest dilluns la proposta de l'expresident de la Generalitat i cap de llista de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont, que TV3 i Catalunya Ràdio celebrin el debat electoral a Perpinyà (França).

"Evidentment, Aragonès debatrà on calgui. El debat i la confrontació d'idees és la millor proposta per als ciutadans del país, que es mereixen saber els diferents projectes polítics que hi ha", ha sostingut en una roda de premsa.

Després de reivindicar les propostes que està posant sobre la taula el president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha lamentat que s'estiguin trobant "amb la negativa d'altres formacions a debatre i confrontar idees".

"Més enllà de tornar a repetir que 'tornaré' o 'girem full', no hi ha cap proposta per a Catalunya", ha retret Sans, després de concretar que els republicans sí que estan explicant que volen un referèndum d'autodeterminació i millorar el dia a dia dels ciutadans, i que això passa per un finançament singular.

Arran d'això, ha criticat que qualifiquin les propostes que fan d'"electoralistes" i ha negat que els consellers del Govern estiguin intensificant la seva agenda en precampanya electoral.

ALHORA I ALIANÇA CATALANA

També s'ha referit al fet que Alhora, amb l'exconsellera i eurodiputada de Junts Clara Ponsatí al capdavant, i Aliança Catalana, amb l'alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, hagin aconseguit els avals per presentar-se als comicis.

Sans ha donat la benvinguda a Ponsatí, de la qual ha celebrat que pugui encapçalar una candidatura, i ha deixat clara la seva distància amb la "ultradreta" d'Orriols.